Efterretningstjeneste: Rusland opruster i Arktis

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 05. december 2018 - 08:08

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen indleder den digre ”Efterretningsmæssige risikovurdering 2018” med at fastslå, at man har følt behov for at lægge mere vægt på Arktis end i tidligere årsrapporter.

Uddrag fra rapporten:

- Den arktiske region har stor betydning for Ruslands sikkerhed, og de militærstrategiske forhold i regionen er en væsentlig årsag til, at Rusland er i færd med at konsolidere sin militære stilling i Arktis. Rusland ser med bekymring på sin arktiske kyst, som det opfatter som sårbar og åben over for angreb. Rusland er særligt bekymret for præcisionsangreb uden varsel hen over Nordpolen mod Ruslands strategiske kernevåben. Efter Ruslands opfattelse har sådanne angreb sammen med amerikansk missilforsvar, herunder sensorer på bl.a. Thulebasen og krigsskibe i Nordatlanten, potentiale til alvorligt at true landets evne til strategisk gengældelse, står der i risikovurderingen.

- Nordflåden, der er baseret på Kolahalvøen, råder over en væsentlig del af Ruslands strategiske missilubåde, der er bevæbnet med langtrækkende ballistiske missiler med nukleare sprænghoveder. Et mindre arktisk isdække betyder, at missilubådenes operationsområder set med russiske øjne vil blive mere udsat for potentielle angreb. Rusland ser derfor en risiko for, at den strategiske balance med kernevåben, hvor Rusland og USA er jævnbyrdige, på langt sigt vil være truet. Denne balance anser Rusland for helt afgørende for landets sikkerhed. En meget stor del af Ruslands militære kapacitet i Arktis er derfor beregnet til at opretholde og forsvare landets evne til strategisk afskrækkelse af USA.

Kort: Forsvarets Efterretningstjeneste

- Rusland har i løbet af de seneste år genopbygget og udvidet seks fremskudte baser, og på kort til mellemlangt sigt vil Rusland på trods af stramt økonomisk råderum have et fuldt udbygget system af fremskudte baser langs den russiske del af Nordøstpassagen. Dette basesystem består primært af flyvepladser med langtrækkende radarer og til dels også luftforsvars- og sømålsmissiler. Rusland prioriterer opbygningen af basen på Nagurskoye, der ligger i øgruppen Franz Josefs Land. Når opbygningen er komplet, vil basen være verdens nordligste operative kampflybase. Ud over de seks fremskudte baser udbygger Rusland også et større antal mindre baser og varslingsstationer på det russiske fastland.

- De fremskudte baser sikrer Ruslands nordflanke og flytter den forreste forsvarslinje ud i Det Arktiske Ocean, samtidig med at landet styrker kontrollen med trafikken i Nordøstpassagen. Derudover bidrager dette til Ruslands suverænitetshåndhævelse i Arktis. Rusland udviser også evne og vilje til at udøve denne kontrol med det arktiske område ved at indsætte styrker, herunder luftbårne tropper, overalt i det arktiske område. Det er meget sandsynligt, at Rusland vil fortsætte med at prioritere udbygningen af sine arktiske militære kapaciteter.

- Ruslands militære udbygning i Arktis er således primært defensiv og møntet på forsvar af den nordlige flanke. Den militære opbygning rummer dog i stigende grad også elementer, der kan anvendes til offensive operationer. Det gælder ikke mindst forberedelserne til at kunne udstationere kampfly og lufttankningsfly på Nagurskoye. Basen befinder sig ca. 1.000 km fra både Nordpolen og fra Grønland og er dermed den, der ligger tættest på Kongeriget Danmarks territorium. Fra basen vil russiske kampfly med kort varsel kunne nå luftrummet over det nordøstlige Grønland. Med lufttankning vil kampflyene kunne nå Thulebasen, der spiller en vigtig rolle i det amerikanske missilforsvar, står der i FE-rapporten.

Vestens øgede aktivitet

Risikovurderingen beskriver også, hvordan en række vestlige lande styrker deres militære tilstedeværelse i Arktis, hvilket bekymrer den russiske ledelse.

- Det er meget vigtigt for Rusland, at NATO ikke får en rolle i Arktis, særligt inden for suverænitetshævdelse og militær tilstedeværelse, lyder det.