Efterretningstjeneste advarer om politisk pression fra Kina

Råstoffer og søruter. Det er i høj grad baggrunden for at Kina i stigende grad interesser sig for Arktis.

Den vurdering deler Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) med flere forskere på området.

Forsyningssikkerhed

Når det gælder råstofferne, så handler det for Kina ikke om at tjene hurtige penge på dem. Her handler det for Kina om at sikre sig forsyningen med vigtige råstoffer.

- Grønland har forekomster af en lang række af de mineraler, som Kina vurderer som kritiske, eller som Kina kan få mangel på i fremtiden, skriver FE i sin seneste risikovurdering.

Når det gælder sjældne jordarter, så sidder Kina i dag på omtrent 80 procent af produktionen. Landet har dermed en interesse i, at engagere sig i nye projekter på præcis det område. Samtidig har kinesiske virksomheder den knowhow, der skal til for at udvinde og forarbejde de sjældne jordarter.

Dette illustreres ganske tydeligt i kinesiske Shenghes engagement i Kvanefjeldsprojektet. De seneste gode prøveresultater er opnået med hjælp af teknologi fra Shenghe. Samtidig har den kinesiske virksomhed vist interesse for at overtage mere end de 12,5 procent af aktierne som de hidtil ejer.

Frygter politisk indblanding

Selvom FE ikke mener, at der ikke er nogen central statslig styret plan for investeringer i den grønlandske mineindustri, så er stat og virksomheder vævet tæt sammen.

- Som en følge af tætte forbindelser mellem kinesiske virksomheder og det politiske system i Kina er der særlige risici forbundet med omfattende kinesiske investeringer i Grønland, skriver FE.

- Det skyldes den indvirkning, som større investeringer fra Kina vil have på et samfund af Grønlands størrelse. Hertil kommer, at risikoen for politisk indblanding og pression øges, når det drejer sig om investeringer i strategiske ressourcer.

Forsker savner dokumentation

FE er dermed i en vis grad i modstrid med vurderingen fra kinaeksperten Kevin Foley, der generelt mener, at man fra dansk side er tilbøjelig til at overvurdere risikoen ved de kinesiske investeringer. I bogen ‘Greenland and the International Politics of a Changing Arctic’ skriver han, at der mangler dokumentation for en strategisk trussel fra kinesisk side.

Der er nemlig endnu ikke lykkedes at tiltrække en større kinesisk investering til den grønlandske mineindustri. Alligevel har den ‘kinesiske trussel’ løbende været diskuteret i Danmark. FE har således lige siden 2011 hvert år i sin risikovurdering omtalt risikoen for stigende kinesisk indflydelse i Grønland.