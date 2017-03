Efterlyser billeder til børnebog

De kommer fra Qaanaaq i nord til Nanortalik i syd og Tasiilaq i øst. En kommer endda fra indlandsisen.

Der er tale om 12 Qajalukkat, der er er figurerne i Magrethe Thaarup Andersens kommende børnebog af samme navn.

Qajalukkat har nogle magiske kræfter, da de hver især bærer amuletter, såsom for eksempel ørn, isbjørn, qilaat og pulaartut.

Tegningerne af de 12 figurer er nu færdige, men forfatteren vil gerne bruge typiske billeder fra de byer, hvor qajalukkat bor.

- I børnebogen ”Qajalukkat” ville jeg gerne have at borgerne i Grønland skal have mulighed for at bidrage med nogle billeder fra deres hjemby, men det skal ikke bare være et billede fra deres hjemby, men et kendetegn fra den by eller bygd hvor det kommer fra, skriver Magrethe Thaarup Andersen i en pressemeddelelse.

Bogen er beregnet til små børn samt yngste skolebørn, men den ældste generation i familien kan bidrage ved at fortælle videre gennem tegningerne fra bogen.

Billederne kan sendes til allaqproduction@hotmail.com.