Efterforskning næsten afsluttet

Der mangler kun få ting inden politiet i Reykjavik kan afslutte sagen om Birna Brjánsdóttir. Det skriver mbl.is.

Politiet mangler nu kun resultaterne af de sidste biologiske undersøgelser fra udlandet inden det helt kan afslutte efterforskningen.

- Så snart vi har resultaterne kan vi afslutte sagen, siger efterforskningsleder Grímur Grímsson til mbl.is.

Anklager skal afgøre tiltale

Han vurderer, at dette vil ske inden for en uge eller to.

Herefter vil sagen bliver overdraget til anklagenyndigheden, som skal vurdere, om det skal rejses en tiltale for drab mod den mand der er fængslet og sigtet i sagen.

Den sigtede er ikke blevet afhørt siden hans varetægtsfængsling blev forlænget i sidste uge.

Grímur Grímsson siger, at der planen at afhøre ham igen, men at det endnu ikke ligger fast, hvornår det sker.

Birna Brjánsdottir forsvandt efter en bytur i Reykjavik 16. januar. Hun blev fundet død på en strand omkring 60 kilometer syd for Reykjavik.