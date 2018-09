Efterårssamlingen bliver udsat

Walter Turnowsky Torsdag, 27. september 2018 - 14:49

Efterårssamlingen i Inatsatsisartut starter ikke som planlagt i morgen, men først onsdag.

Det er formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen, der har anmodet formandskabet for Inatsisartut om at få samlingen udsat.

Begrundelsen for anmodningen fra Kim Kielsen er, at Siumut og Demokraterne skal bruge mere tid til at forhandle en aftale på plads.

På spørgsmålet om, hvorvidt det ikke er uheldigt at sætte det parlamentariske arbejde i stå, svarer Hans Enoksen, at det ikke er formandskabets opgave, at føre politik.

Formandskabet har udelukkende taget stilling til anmodningen.

Formandskabet træder igen sammen i morgen for at tage stilling til, om dagsordenen for efterårssamlingen skal justeres.