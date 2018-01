For dyrt at undersøge elevernes trivsel lokalt

Hvordan har eleverne i folkeskolen det egentligt? Det er der ikke nogen særlig gode bud på. På nuværende tidspunkt baserer den viden i Kommuneqarfik Sermersooq sig nemlig udelukkende på lærernes og skoleinspektørernes vurdering.

Kræver mange ressourcer

Derfor blev der i Udvalget for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq i november spurgt til, om man kunne gennemføre en egentlig trivselsundersøgelse blandt eleverne. Men forvaltningen vurderer, at det vil være for dyrt og for vanskeligt.

- Forvaltningen vurderer at det vil være uhensigtsmæssigt ressourcekrævende at forvaltningen udvikler en elevtrivselsundersøgelse udelukkende til Kommuneqarfik Sermersooq, hedder det i indstillingen fra forvaltningen til et møde i udvalget i morgen.

- Det kræver gode statistiske og metodiske kompetencer at udarbejde en undersøgelse af tilstrækkelig høj kvalitet - disse ressourcer er ikke tilstede i skoleafdelingen og i forvaltningen.

Med andre ord, det kræver en særlig viden at gennemføre sådan en undersøgelse, hvis den skal være noget værd.

Landsdækkende undersøgelse

Så i stedet for foreslår forvaltningen, at man skal henvende sig til Selvstyrt for at få gennemført en landsdækkende undersøgelse.

- På nuværende tidspunkt vil forvaltningen rette henvendelse til Uddannelsesstyrelsen med forespørgsel om mulighed for at oprette en landsdækkende elevtrivselsundersøgelse, da det formodes at alle skoler i landet kan have gavn af en sådan undersøgelse, hedder det i indstillingen.

Lykkedes dette ikke, så må Kommuneqarfik Sermersooq afsætte penge til at købe en undersøgelse udefra, vurderer forvaltningen.

Politikerne i Udvalget for Børn og Skole skal behandle punktet på mødet i morgen.