Dyrt at holde Kangerlussuaq åbent

Walter Turnowsky Fredag, 25. maj 2018 - 16:42

Det bliver en dårlig forretning at bevare en landingsbane i Kangerlussuaq, hvis man bygger de tre nye lufthavne. Det konkluderer Økonomisk Råd i et notat.

I den samfundsøkonomiske analyse, som Naalakkersuisut har fået udarbejdet, har man regnet på tre scenarier: Et, hvor man renoverer de nuværende lufthavne (basisscenariet), et, hvor man bygger de tre nye og nedgraderer Kangerlussuaq og Narsaarsuaq til heliporte (Alternativscenarie I) og et hvor kun Narsarsuaq bliver til heliport mens man bevarer en 1.500 meter bane i Kangerlussuaq (Alternativscenarie II).

I den samfundsøkonomiske analyse konkluderer Deloitte, at begge alternativ-scenarier er en gevinst sammenlignet med at fortsætte med de to nuværende lufthavne.

Men den konklusion er Økonomisk Råd lodret uenig i. Som tidligere beskrevet, mener rådet, at beregningerne ikke tager højde for alle faktorer. Og det betyder ifølge rådet, at det er en markant dårlige forretning, at bygge de tre nye lufthavne, hvis man samtidig bevarer en landingsbane i Kangerlussuaq - sammenlignet med at renovere de to gamle lufthavne.

- En analyse af basisscenariet (vil) under samme antagelser som alternativscenarierne – under hensyntagen til de involverede usikkerheder – have en nutidsværdi tæt på nutidsværdien af Alternativ I og markant bedre end Alternativ II, hedder det i notatet fra Økonomisk Råd.