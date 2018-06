Det bliver dyrere at køre i bus i Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 08. juni 2018 - 09:18

Takststigningerne er imidlertid på det mindst mulige niveau, hvor det fra 1. august vil koste én krone ekstra for en kontantbillet. Et voksenklippekort stiger også fra 120 kroner ti.l 121 kroner.

En ny koncessionsaftale blev underskrevet med kommunen og godkendt af kommunalbestyrelsen den 5. juni. Busselskabet oplyser i en pressemeddelelse, at priserne har været de samme siden 2008.

Med den nye aftale med kommunen får busselskabet ret til at regulere taksterne for den kollektive trafik i Nuuk inden for rammerne af koncessionsaftalen. Prisstigningen den 1. august flugter med inflationen.

-Baggrunden for prisstigningen er at løfte vores serviceniveau endnu højere ved blandt andet at igangsætte en fornyelse af en meget forældet buspark, oplyser direktør Mogens Nathansen, Nuup Bussii, i en pressemeddelelse.