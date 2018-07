Dyr forglemmelse: Meldte sig ikke hos Aasiaat Radio

Det er for tiden flere sejlere, der ikke kender til reglerne for obligatorisk meldepligt til Aasiaat radio i grønlandske farvande. Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Der har således i juni i Sydgrønland været iværksat en større SAR eftersøgning på baggrund af en episode med et skib, der ikke havde angivet sin position overfor Aasiaat Radio i mange timer. Det var ikke muligt at få kontakt til skibet og afklare om de var i nød eller på anden made havde brug for hjælp.

Der bliver derfor sat en eftersøgning i gang, hvor Aasiaat Radio sender en nødmelding ud til skibe i nærheden. Der kommer ingen tilbagemeldinger, der kan afklare om skibet er i nød eller ej.

På baggrund af dette bliver øvrige samarbejdspartnere underrettet, hvorefter det bliver besluttet at iværksætte en større eftersøgningsoperation med deltagelse af Grønlands Politi samt Arktisk Kommando.

Der bliver sendt en S-61 helikopter og fartøjer ud for at til at lede efter skibet. Senere bliver skibet set af et andet skib i nærheden, men først senere pa natten får man kontakt til skibet, der melder alle i god behold. Der havde på intet tidspunkt været en nødsituation, man havde blot ikke sørget for at overholde meldepligten.

- Grønlands Politi bruger mange ressourcer på at tage vare på skibe, der ikke melder deres position til Aasiaat Radio. Det er både en uhensigtsmæssig brug af de midler vi har til SAR eftersøgninger og redninger, men i værste fald kan det gå ud over personer der virkelig er i en nødsituation, hvis man glemmer at melde sin position, skriver politikommissær Johan Westen.

I den konkrete sag bliver skibets kaptajn afhørt ved ankomst til havn og vejledt i lovgivningen omkring meldepligten. Det forhindrer dog ikke skibet i senere igen ikke at overholde meldepligten.

Ud fra hændelsen har Grønlands Politi uddelt en både svarende til 4.000 kroner til kaptajnen, 40.000 kroner til skibets ejer, ligesom man har præsenteret ejeren for et erstatningskrav på lidt over 200.000 kroner for SAR eftersøgningen.