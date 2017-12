Dykkere finder ikke spor af Gudrun

Arktisk Kommandos skib ankom i går, onsdag eftermiddag til Qaqortoq, for at være med til at søge efter spor af Gudrun Sanímuinak. I dag formiddag har dykkerne været i Tasersuaq og lavet huller i den store sø, det oplyser politiet i region Kujataa.

- De har dykket fire gange i dag, men har ikke fundet spor. De vil dykke ned igen i morgen, siger Laila Fleischer, fungerende politikommissær, til Sermitsiaq.AG.

Politiet i Qaqortoq, brandvæsenet og Arktisk Kommando deltog i eftersøgningen i Tasersuaq.

Motionsløber fandt en støvle

Ved en tilfældighed fandt en motionsløber en støvle på bredden af Storsøen i sidste uge, og den menes at tilhøre den eftersøgte kvinde. Efter fundet af støvlen, besluttede Arktisk Kommando at bistå med to dykkere.

Det var natten til søndag den 12. november, at Gudrun Sanimuínak forsvandt. Mange frivillige i byen har deltaget i eftersøgningen

