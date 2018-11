Dundas Titanium er klar med miljøundersøgelse

Walter Turnowsky Torsdag, 22. november 2018 - 13:19

Dundas Titanium har nu nået et vigtigt skridt på vejen til at aflevere en ansøgning om en udvindingstilladelse. Selskabet meddeler nemlig, at miljøundersøgelsen, VVM er færdig.

Derudover regner selskabet med at aflevere sin redegørelse for de sociale virkninger (Social Impact Assessment, SIA) i januar. Når VVM-redegørelsen er modtaget af råstofmyndighederne, vil Miljøstyrelsen for Råstoffer gennemgå den, for at sikre, at den lever op til kravene inden den bliver sendt ud i høring.

Ligeledes skal SIA-redegørelsen gennemgås på tilsvarende vis af erhvervsdepartementet.

- Vi er meget tilfredse med resultaterne i både VVM- og SIA-redegørelsen ved Dundas, siger Roderick McIlree, det er administrerende direktør i moderselskabet Bluejay Mining.

Ifølge ham viser begge studier, at det er et relativt simpelt og ukontroversielt mineprojekt, som man planlægger. Baggrunden er at det ilmenit-holdige sand stort set kan graves direkte op fra stranden projektområdet. Ilmenit er en forbindelse, der indeholder titanium.

Der ligger tre års miljøundersøgelser bag VVM-redegørelsen. En væsentlig del af sådan en undersøgelse er at få dokumenteret miljøets og naturens tilstand inden mineaktiviteten går i gang Selskabet skriver i sin pressemeddelelse, at man har været i dialog med råstofmyndighederne om at få tilrettet VVM-undersøgelsen. Miljøstyrelsen for Råstoffer bekræfter denne oplysning. Bluejay Mining vil inden for kort tid aflevere VVM-redegørelsen.

Et foreløbigt lønsomhedsstudie (Pre-Feasability-Study) skal efter planen afleveres i løbet af første kvartal næste år.

Når disse ting er på plads og myndighederne har godkendt, at undersøgelserne lever op til kravene, kan selskabet aflevere sin ansøgning om en udvindingstilladelse. Herefter vil hele materialet blive sendt i høring.

Roderick McIllree mener, at undersøgelserne sammen med en optimering af projektet yderligere styrker udsigterne til et profitabelt projekt.

Han skriver, at man regner med at komme med en yderligere meddelelse om fremskridtene i projektet i indeværende år.