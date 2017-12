DRs Julehilsen sendes ikke på KNR

DRs Julehilsen til Grønland hører de helt faste juletraditioner.

Flere steder, blandt andet her på siden, er det det fremgået, at programmet sendes både på DR og på KNR. Dette er imidlertid ikke tilfældet, oplyser KNRs tv-chef Kim Larsen. KNR har nemlig ikke rettighederne til programmet, og har derfor ikke haft mulighed for at sende det siden KNR fik sin egen tv-kanal i 2013.

Vil man se DRs Julehilsen skal man derfor slå over på DR1, hvor programmet sendes på søndag.

Derimod sendes 'Inuit Julehilsen til Grønland' på KNR juleaften.