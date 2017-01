Dronningens nytårstale

Dronningen kom i sin tale fra Christian IX's Palæ på Amalienborg ind på emner, der bekymrer og optager danskerne, herunder især integration af flygtninge. Hun afslørede desuden, at hun planlægger at fejre sit guldbryllup i det kommende år med den nærmeste familie.

- Vi har valgt at holde det helt stille med vores sønner, svigerdøtre og børnebørn, sagde dronningen.

Hilsen til Grønland

Der var i talen fra Amalienborg også en hilsen til Grønland.

- Igen i år har vi mærket den øgede interesse for Grønland. Den vældige natur gør indtryk og trækker gæster til fra nær og fjern. Naturen er Grønlands enestående skatkammer, men Grønland ligger udsat. Et klima under forandring mærkes tydeligt og en øget international interesse på de artiske egne får manges øjne til at hvile på Grønland. Jeg er meget opmærksom på den udfordring man står i, sagde dronningen i årets nytårstale.