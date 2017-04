Dronningen fejres med kanonsalut og æggeløb

Det er ikke hvem som helst, der på søndag kan bryste sig med 77 år på bagen.

Det er nemlig ingen ringere end Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der fylder 77 år.

Det fejres på søndag ved Kolonihavnen i Nuuk, hvor man vanen tro vil fejre majestæten med sang, tale og kanonsalut.

Æggeløb

Da dagen falder samtidig med 1. påskedag, så vil der i år være lidt ekstra for de fremmødte.

Der kommer nemlig til at være æggeløb på havnen og klippeværksted på det nye lokalhistoriske museum. Her kan der klippes prinsesser og kongekroner.

Program

Programmet for Kolonihavnen ser således ud:

Kl. 11.55 Velkomst på Kolonihavnen

Kl. 12.00 Kanonsalutering

Kl. 12.05 Lykønskning af borgmester Asii Chemnitz Narup

Kl. 12.15 Fælles fødselsdagssang

Kl. 12.20 Underholdning

Kl. 12.30 Æggeløb for børn

Danmarks næstlængst siddende regent

Hendes Majestøt Dronning Margrethe den 2. af Danmark satte sig på tronen i 1972.

Det vil altså sige, at hun på søndag kan bryste sig med at have regeret i 45 år.

Hun har dog stadig nogle år op til Christian IV, som i sin myndige periode regerede i 52 år.