Dronningen besøger igen prins Henrik på Rigshospitalet

Dronning Margrethe er søndag eftermiddag til stede på Rigshospitalet for at besøge sin mand, prins Henrik.

Det bekræfter Ritzau Scanpix' fotograf på stedet.

Tidligere på dagen har kronprinsparret og deres børn ligeledes besøgt prinsen.

Det samme har prins Joachim og prinsesse Marie med deres børn, prins Henrik og prinsesse Athena, og Joachims to sønner, prins Nikolaj og prins Felix.

Prins Henriks brødre er også på vej til Danmark

To af prins Henriks brødre er ligeledes på vej til Danmark for at besøge deres bror på Rigshospitalet. Det skriver Ekstra Bladet.

Det drejer sig ifølge mediet om Étienne og Jean-Baptiste de Monpezat.

- Min bror er meget syg, men vi ved ikke noget i øjeblikket, så derfor har min søster været på besøg. Jeg kommer på besøg, og min bror kommer senere, siger Étienne de Monpezat til Ekstra Bladet.

