Droner og biler i høj kurs

DJI Mavic Pro er navnet på en lille, foldbar drone, der blandt andet kan aflæse kropssprog og følge efter bevægelser.

Former du hånden til en firkant, vil dronen automatisk tage et billede af dig

efter få sekunder.

Tager du armene op i et V, vil dronen genkende dig og følge dine bevægelser.

Stor efterspørgsel

Dronen har også præcisionslanding, så den kan lande eksakt på det punkt, hvor den lettede fra. Dronen har en rækkevidde på 4 kilometer, og 27 minutters flyvetid på en opladning.

Det og mange andre kvaliteter gør den særlig attraktiv, og derfor står 45 kunder i øjeblikket på venteliste til at modtage en DJI Mavic Pro, fortæller Kenneth Kleist, chef for Notabene i Nuuk.

- Den er interessant, fordi den er bærbar. Du kan transportere den i baglommen, og den kan let komme med ud i båden eller til hytten. Jeg har overhovedet ikke reklameret for den, men alligevel er der mange, der vil købe den, selvom den ikke er billig, siger Kenneth Kleist, der faktisk ikke er overrasket over efterspørgslen.

Udover droner, så kan man i dag også få fjernstyrede både, motorcykler, fly, ATV’er og biler i Notabene. Især de fjernstyrede el-drevne biler sælger godt.

