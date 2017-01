Drømmestart for ny Røde Kors-afdeling

Torsdag aften var der stiftende generalforsamling og helt imponerende mødte cirka 60 borgere op, der skrev sig op som medlem i den gode sags tjeneste.

- Vi er meget tilfredse med aftenen, siger sekretariatschef Kirsten Mortensen fra Kalaallit Røde Korsiat i Nuuk ifølge en pressemeddelelse.

Sammen er vi stærke

Under mottoet ”Sammen er vi stærke” vil bestyrelsen på 10 mand mandag aften konstituere sig.

Ildsjælene, som vil levere frivillig arbejdskraft i bestyrelses- og foreningsarbejdet blev:

Anna Kuitse Kuko

Ebba Josvassen

Aviaja Ikilia Abelsen

Robert Tukula

Paulus Lind

Karen Poulsen

Karoline Bianco

Augo Nuko

Ane Kuitse

Hjørdis Viberg

Det glæder Kirsten Mortensen, at så mange har vist sin interesse for den nye forening, da der venter en hel del opgaver. Og jo flere skuldre at fordele opgaverne på, jo lettere bliver opstartsfasen.

Underholdning

Under den stiftende generalforsamling leverede brødene Adolf og Efraim Kristiansen musikken til fællessangene: