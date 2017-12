Drømmen om at blive skuespiller kan blive til virklighed

Hvis man går rundt med en drøm om at blive skuespiller, så har man nu chancen for at gøre drømmen til virklighed.

Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia søger nemlig nye elever til start i august næste år. Uddannelsen varer to år og der er ansøgningsfrist 5. januar.

Chancen for at søge byder sig kun hvert andet år, og man kan roligt begynde at arbejde med sin ansøgning allerede nu, da det kræver lidt mere indsats end som så.

Således skal man søge med en video på 10 minutters varighed, som skal indeholde tre ting:

En indtalt dramatisk tekst, som skolens ledelse har valgt. Der er fire tekster at vælge imellem. En sang efter eget valg. En kort fortælling om en selv.

Der er flere oplysninger på Skuespillerskolens facebookside.