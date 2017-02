Drilsk sne gav bæltekøretøj problemer

Torsdag eftermiddag kunne folk der kørte på hundeslæde og andre som var på en gåtur øst for byen Aasiaat, støde på ASP’s pistemaskine, som var fanget i en massiv sjap-is, der lå lige under den tykke nyfaldne sne på Nuniaffik-søen.

De sidste par ugers kraftige snevejr havde gjort terrænet vanskeligt at færdes i på grund af den dybe sne. Og da sneen virker som en effektiv isolering mod kulde, kunne det sivende vandt fra Nuniaffik-søen ikke fryse til is, og i stedet hobede det sig op under den tykke sne.

Mudder af is

Det var de forhold som overraskede førerne af bæltekøretøjet, da de skulle lave en længere løjpebane. Der blev brugt mange kræfter for at komme fri af den dybe og tunge mudder af is.

Hos ASP melder de, at køretøjet ikke er blevet beskadiget. Pistemaskinen blev bjærget fri, før det blottede vand atter frøs til is. Der var i går omkring minus 10 grader celsius.

GM-vært i langrend

I øvrigt skal ASP være vært for dette års GM i langrend.