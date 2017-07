Drabstiltalt virkede nervøs da han kom tilbage til Polar Nanoq

Den 30-årige mand, der står tiltalt for drabet på Birna Brjánsdóttir, virkede ophidset og nervøs, da han vendte tilbage til Polar Nanoq.

Medbragte håndklæde

Det er det billede, to vidner har tegnet i deres forklaring, fortæller mbl.is.

Det ene vidne forklarede, at den 30-årige havde et håndklæde med, da han ved frokosttid lørdag vendte tilbage til skibet. Vidnet troede, at nogen havde kastet op i den bil, som den 30-årige havde lejet.

Vidnet forklarede desuden at den tiltalte virkede meget nervøs, og at han frygtede han ville bryde sammen, da han fik en sms om en rød bil.



Også et andet vidne forklarer, at den tiltalte virkede nervøs. Han fortæller endvidere, at hans tilstand blev støt værre, efter skibet returnerede mod Reykjavik.

- Gad vide, om de er kommet for at hente mig, skulle den 30-årige have sagt, da politiet kom ombord på Polar Nanoq.

På spørgsmål fra forsvarsadvokaten forklarede vidnet, at den 30-årige var kendt som en venlig person og var populær ombord.

Syv i vidneskranken

Sagen startede klokken 7.15 grønlandsk tid. I løbet af dagen skal syv medlemmer af besætningen på Polar Nanoq afhøres.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

