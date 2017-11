Drabstiltalt skyder skylden på de tre andre

I dag var det den sidste af de tiltalte for drabet på Mike Hansen, der afgav forklaring i retten. Ifølge den 28-årige mand, så var det de tre andre, der dræbte den 20-årige mand. Det skriver Nordjyske.

Ifølge ham forsøgte han at dæmpe gemytterne, og til sidst tog han over til en kammerat for at spise pizza. Den 28-årig forklarede, at de tre andre havde overfaldet den 20-årige, da han vendte tilbage.

Han besluttede sig for at hente cigaretter, og da han kom ud på gaden så han ambulancer og politi ved opgangen, hvor den dræbte boede.

Ifølge Nordjyske blev den 28-årige anholdt på gerningsstedet, og det var ham, der udpegede de tre andre mænd, der senere blev anholdt.

Tidligere har de tre andre tiltalte netop peget på den 28-årige som drabsmanden eller en af drabsmændene.

Sagen fortsætter i december og der ventes at falde dom i januar.

LÆS OGSÅ:

Drabstiltalt: Jeg råbte stop syv gange

Drabstiltalt skyder skylden på to medtiltalte

Mordtiltalte skyder skylden på hinanden