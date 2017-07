Drabstiltalt afhøres først i slutningen af august

Retsagen om drabet på Birna Brjánsdóttir trækker ud.

Efter den indeledende retsdag i morgen, tirsdag vil sagen først fortsætte i slutningen af august. Det oplyser anklageren i sagen, Kolbrún Benediktsdóttir til Sermitsiaq.AG

Hun fortæller også, at den 30-årige, der er anklaget for drabet, ikke kommer til at afgive forklaring i morgen. Dermed må retten vente til slutningen af august med at høre hans version af begivenhederne natten til den 13. januar.

Manden har indrømmet, at Birna Brjánsdóttir har befundet sig i hans bil, men han benægter, at have dræbt hende.

En af årsagerne til at sagen trækker ud er, at en erklæring fra retsmedicinsk ekspert i Tyskland er forsinket. Kolbrún Benediktsdóttir oplyser, at anklagemyndigheden fortsat ikke har modtaget erklæringen.

I morgen skal således kun syv besætningsmedemmer fra Polar Nanoq afgive forklaring.

De præcise datoer for de kommende retsdage i august vil blive oplyst i retten i morgen.

LÆS OGSÅ: Drabssag starter på tirsdag