Drabssigtet vil løslades

Den mand, der er sigtet for at have dræbt Birna Brjánsdóttir har kæret den fortsatte varetægtsfængsling til den islandske højesteret.

Det oplyser hans forsvarer Unn­stein Örn Elvars­son til både mbll.is og RUV.is.

Både han og hans klient erklærede sig i retten stærkt utilfreds med den fortsatte varetægtsfængsling.

Tidligere i dag besluttede retten i Reykjavik, at forlænge med mandens varetægtsfængsling med yderligere to uger i isolation.

Den fængslede erklærer sig uskyldig.