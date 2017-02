Drabssigtet i retten netop nu

Netop nu bliver det ene af de to besætningsmedlemmer, der er sigtet i sagen om Birna Brjánsdóttir, fremstillet for en dommer. Det fortæller mbl.is.

Retten skal afgøre, hvorvidt han fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

LÆS: En af de sigtede bliver løsladt

Tidligere i dag fortalte politiet, at det andet fængslede besætningsmedlem vil blive løsladt senere i dag. Han har dog fortsat status som sigtet i sagen.

LÆS: Politiet: Forskellig andel af skyld i drabet på Birna

Politiet fortalte samtidig, at de nu mener, at de har et klart billede af, hvilken rolle de to hver især har spillet.

Dermed står det klart, at politiet mener, at den mand, der nu er i retten, er ham, der dræbte Birna Brjánsdóttir.