Drabssag: Grønlandsk kvinde anholdt

Ritzau / Walter Turnowsky Fredag, 23. november 2018 - 10:00

En 53-årig grønlandsk kvinde er anholdt for at have dræbt en 79-årig mand i Aalborg torsdag aften.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden kontaktede selv politiet klokken 23.28. Her fortalte hun, at hun havde slået manden ihjel, og at liget nu befandt sig i hendes lejlighed på Jyllandsgade i Aalborg. På det tidspunkt havde hun siddet på baren med blodplettet tøj i seks timer.

Opkaldet blev dog ikke foretaget i hendes lejlighed, men på Mallorca Bar, der ligger tæt på Aalborg Station.

Kvinden blev anholdt uden dramatik på Mallorca Bar klokken 23.43. Her konstaterede politiet, at hun havde tydelige blodspor på tøjet og en skade på hånden, som formentlig stammer fra en kniv.

I lejligheden fandt politiet den 79-årige mand, som er fra Fjerritslev. Politiet har arbejdet på stedet hele natten, og alt tyder på, at han er blevet dræbt som følge af vold og stik fra en kniv.

- Vi har en idé om, hvad motivet er, men det holder vi lige for os selv i første omgang, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen til Ritzau.

Ifølge politiet mødte gerningskvinden og ofret hinanden på Mallorca Bar. De forlod stedet sammen klokken 13.59.

Kvinden vendte tilbage til samme bar klokken 17.31, nu med blodpletter på sig. Her opholdt hun sig, indtil hun kontaktede politiet cirka seks timer senere, klokken 23.28.

- Man kan jo godt undre sig lidt over, at ingen fattede mistanke. Men jeg tror, at hun er et kendt ansigt på baren. Hun var lidt aggressiv, men det var ikke noget, som gæsterne fandt anledning til at kontakte politiet om, siger Frank Olsen.

Kvinden bliver fredag fremstillet i et grundlovsforhør. Det er uvist, hvordan hun forholder sig til den grove sigtelse.

Grundlovsforhøret bliver afholdt ved Retten i Aalborg.