Drabssag starter på tirsdag

Tirsdag, 18. juli starter sagen mod den 30-årige mand, der er tiltalt for drabet på Birna Brjánsdóttir.

Anklageren i sagen, Kolbrún Benediktsdóttir oplyser til Sermitsiaq.AG, at hun regner med at sagen vil tage mellem tre og fem retsdage.

Efter den indledende dag i retten forventer hun dog først, at sagen fortsætter i august.

Der vil blive stillet en tolk til rådighed for den tiltalte, som oversætter til grønlandsk, således at han har mulighed for at følge med i retssagen.

Afhøringen af ham selv vil i sagens natur også forgå igennem en tolk.

Den 30-årige nægter sig fortsat skyldig.

Besætningsmedlemmerne fra Polar Nanoq vil ligeledes blive afhørt i sagen.

Birna Brjánsdóttir forsvandt tidligt om morgenen lørdag, 13. januar. Godt en uge senere blev hun fundet død på en strand på den sydlige side af den halvø, som Reykjavik ligger på.

Få dage efter hendes forsvinden blev to besætningsmedlemmer på Polar Nanoq anholdt. Den ene blev dog siden renset for alle anklager.

Et af politiets beviser mod den 30-årige er, at blod, der stammer fra Birna Brjánsdóttirs blev fundet i den bil, som han havde lejet.

Her kan du få et overblik over sagen: http://sermitsiaq.ag/emne/birna-brjansdottir