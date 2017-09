Dortmund skal fastholde Real Madrids kompleks

For niende gang på seks sæsoner tørner Borussia Dortmund og Real Madrid tirsdag sammen i Champions League til det første af to gruppemøder i denne sæson.

Og det er to hold, som går ind til mødet med hver sit pres.

Dortmund tabte i første runde 1-3 ude til Tottenham og har brug for point, hvis ikke man allerede efter to kampe skal risikere at være seks point efter Real Madrid og Tottenham.

Englænderne møder samtidig cypriotiske Apoel på udebane.

Real åbnede med en 3-0-pligtsejr over Apoel, men er kommet skrækkeligt fra start i den spanske liga. Tre pointtab på hjemmebane i tre kampe har sat holdet under stort pres med syv point op til FC Barcelona.

På sin vis vil uafgjort i Dortmund være godkendt for spanierne set med europæiske briller. Men de kræsne Real-tilhængere vil kræve en sejr efter skuffelserne i ligaen.

Et kig i historiebøgerne mellem de to hold taler dog ikke til gæsternes fordel.

Seks gange i Champions League-historien har de to hold mødtes i Dortmund, og det har resulteret i tre hjemmesejre og tre uafgjorte.

Og de gulblusede tyskere går ind til kampen med et solidt rygstød fra weekendens 6-1-afklapsning af Borussia Mönchengladbach.

- Det kunne ikke have været bedre, siger tyskernes Mario Götze om optakten til kampen ifølge AFP.

Han slår dog fast, at modstanderen tirsdag er af en anden kaliber end i weekenden.

- Vi ved, at det bliver en kæmpe opgave mod Real Madrid, lyder det fra Götze.

Bag storsejren mod Gladbach gemmer sig også, at Dortmund-defensiven så alt andet end sammenboltet ud, og at de fem måls forskel i høj grad var et udtryk for elendig effektivitet fra Gladbach.

Den del af den ellers optimale optakt til mødet med Real Madrid vækker lidt bekymring i ledelsen i den tyske klub.

- Mod Real vil den slags fejl (i defensiven, red.) blive straffet helt anderledes, advarer direktør Michael Zorc.

Det er muligt, han har ret. Men Real Madrids effektivitet på det seneste har ikke været imponerende.

I de fem seneste ligakampe har mesterholdet brugt 99 afslutninger på at sætte otte mål ind. Det har kostet point.

I Champions League-gruppespillet er det største pres dog på Dortmund efter resultaterne i første runde. Et nederlag vil gøre voldsomt ondt på tyskernes chancer for avancement.

Topscorer Pierre-Emerick Aubameyang har vist storform med otte mål i seks ligakampe, og han er en af nøglerne til sejr.

Real Madrid har begge venstrebacks, Marcelo og Theo Hernández, skadet, men Toni Kroos forventes at være tilbage efter en lille skade.

Kampen fløjtes i gang 16.45 grønlandsk tid på Signal Iduna Park.

