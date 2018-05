Doris: Ulighed er en trussel mod fællesskabet

redaktionen Søndag, 20. maj 2018 - 15:40

- Ligestilling handler i høj grad om at have lige muligheder. Derfor må alle kræfter sættes ind for at bekæmpe den generelt voksende ulighed i samfundet.

Det siger naalakkersuisoq for sundhed og forskning Doris J. Jensen (S) i forbindelse med dagens nationale ligestillingsdag 20. maj.

Klar til at bekæmpe uligheden

Hun fremhæver, at forudsætningen for et stærkt fællesskab er, at man som borger i vores land oplever, at der er lige adgang til samfundets velfærdsydelser og lige adgang til udvikling uanset køn, seksuel orientering, etnicitet eller bosted.

- Ulighed er en trussel mod fællesskabet, fordi ulighed - udover at skabe splid og frustration - påvirker vores sundhed og udviklingsmuligheder negativt. Derfor vil Naalakkersuisut arbejde for at bekæmpe uligheden i vores samfund, og midlet til dette er blandt andet at have en forbedring af befolkningens levevilkår i højsædet, siger Doris J. Jensen.

Norge som inspiration

Hun påpeger, at hvis kvinderne i højere grad fremover skal medvirke i politik, foreningslivet, bestyrelsesposter, ledelser i offentlige og private virksomheder med mere, må vi ændre vores tankegang.

- Vi kan for eksempel lade os inspirere af Norge, hvor ligestilling mellem kønnene er højt på dagsordenen, og hvor regeringen aktivt søger at fremme ligestillingen med flere konkrete tiltag. Her og nu er det Naalakkersuisuts mål at udvikle barselsmulighederne for forældre, så begge forældre kan være sammen med deres barn længst muligt, uden at det påvirker deres jobmuligheder.

- I øvrigt er det ikke bare kvinderne, vi skal have fokus på, når vi taler ligestilling mellem kønnene. Når det handler om at tage en uddannelse er kvinderne langt fremme i forhold til mændene. Også her må vi arbejde for at der bliver mere ligestilling mellem kønnene, lyder det fra Doris J, Jensen.