Doris: Benzinkort blev misbrugt af en anden

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 10. oktober 2018 - 10:33

I et paragraf 37-svar fra Vittus Quijaukitsoq til Tillie Martinussen fra Samarbejdspartiet benægtes det, at et medlem af Naalakkersuisut skulle have misbrugt sit benzinkort, der tilhører Selvstyret.

Misbrug er sket

Det viser sig imidlertid, at et benzinkort tilhørende Doris J. Jensen er blevet misbrugt af en anden person.

Som supplement til spørgsmålet har Doris J. Jensen skrevet følgende redegørelse:

- Jeg har fundet det hensigtsmæssigt at tilføje, at der på et tidspunkt i efteråret 2017 blev konstateret et uretmæssigt forbrug af et benzinkort, som jeg, som på det tidspunkt var Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, havde fået stillet til rådighed af departementet til brug for tjenestebil.

- Da jeg fik kendskab om forholdet anmodede jeg straks revisionsfirmaet Deloitte om at foretage en ekstern undersøgelse af sagen. Deloitte konstaterede i den forbindelse det uretmæssige brug til at andrage kr. 6.855,45. I umiddelbar forlængelse heraf blev dette beløb tilbagebetalt af den person, der havde erkendt at have foretaget det uretmæssige brug af kortet. Det kan tilføjes, at der er tale om en person uden for min husstand.

Politianmeldt

- Forholdet blev politianmeldt af det daværende Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.

- Jeg orienterede i øvrigt Revisionsudvalget om sagen den 14. november 2017 og den 24. november 2017 om resultatet af Deloittes undersøgelse, herunder om Departementets politianmeldelse af samme dato. Jeg orienterede ligeledes Formanden for Naalakkersuisut samt resten Naalakkersuisut om sagen.

Sigtelse opgivet

- Jeg har efterfølgende erfaret, at Politiet i foråret orienterede mit tidligere departement om, at man har opgivet sigtelsen af den pågældende med den begrundelse, at politiet ikke forventede, at en domstol ville finde den pågældende skyldig i databedrageri for misbrug af tankkort tilhørende Grønlands Selvstyre, slutter Doris J. Jensen sin redegørelse.

Vittus Quijaukitsoq oplyser, at han ikke har bemærkninger til redegørelsen. Desuden har han ikke yderligere bemærkninger til spørgsmålene fra Tillie Martinussen.