Doris svarer Mimi: Fiskeindustri-uddannelser er på vej

Sermitsiaq.AG har i den seneste tid omtalt, at Royal Greenland yderligere henter 27 kinesiske medarbejdere til sine fabrikker i Midt- og Nordgrønland, hvor antallet af kinesiske medarbejdere tilsammen vil blive til 62 i hele landet sammen med de 35 kinesere, der blev ansat i 2017 af Royal Greenland.

I forbindelse med omtalen af kinesisk arbejdskraft i landets fiskeindustri, foreslog Inatsisartut-medlem Mimi Karlsen fra Inuit Ataqatigiit, at der kunne etableres en fiskeriskole i Maniitsoq, så de unge her fra landet kunne arbejde på fabrikkerne som faglærte i stedet for kineserne:

- Doris Jakobsen, hvad blev der af den beslutning som handlede om at etablere en fiskeriskole, som naalakkersuisut skulle igangsætte? Hvornår bliver det muligt for de unge at søge ind på denne fiskeriskole?, spurgte Mimi Karlsen (IA).

Læs også: Mimi: Lad de unge komme i arbejde i stedet for kineserne

Doris: Naalakkersuisut er i fuld gang

Ifølge Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris J. Jensen (S), har Naalakkersuisut netop udarbejdet en redegørelse om muligheden for at udvikle flere uddannelsestilbud her i landet til fødevaresektoren på baggrund af et forslag fra Inuit Ataqatigiit.

Doris J. Jensen forklarer også i sit svar til Inuit Ataqatigiits Mimi Karlsen, at erhvervslivet også har gjort det klart overfor Naalakkersuisut, at der er behov for uddannet arbejdskraft på alle niveauer i takt med industriens maskinpark bliver moderniseret.

- Men især de produktionsansatte har brug for et kompetenceløft. Royal Greenland informerede for eksempel i 2015, at 85 procent af virksomhedens personale havde folkeskolen som højeste færdiggjorte uddannelse, lyder det fra Doris J. Jensen (S).

Og hun fortsætter:

- I høringen af virksomhederne til ’redegørelsen om udviklingen af flere uddannelsestilbud til fødevaresektoren’ var fiskeindustrien også meget klare i deres ønsker om specifikke uddannelsestilbud til industrien.

- Derfor er der også ved at blive forberedt en uddannelse specifikt målrettet dem, der ønsker en karriere i fiskeindustrien, Fish-TEC Grønland, skriver Doris J. Jensen.

Er også i dialog med DTU

Doris J. Jensen orienterer også, at et samarbejde med DTU, Danmarks Tekniske Universitet, er påbegyndt for at udvikle en diplomingeniøruddannelse i Arktisk Fiskeriteknologi:

- Uddannelsen tager sigte på det grønlandske samfunds behov for stærke ingeniører, der kan varetage funktioner i relation til fiskeindustrien og udnyttelse af ressourcerne i havet omkring Grønland, skriver Doris J. Jensen.

Læs også: Royal Greenland henter endnu flere kinesere