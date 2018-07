Doris mødtes med borgerne i Arsuk

Redaktionen Lørdag, 14. juli 2018 - 10:30

Kommunalt hører Arsuk under Kommuneqarfik Sermersooq, sundhedsbetjeningen hører den afsides bygd under Region Kujalleq, hvor den tandplejemæssigt hører under Paamiut og politimæssigt under Sermersooq.

Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Lover bedre samarbejde og koordinering

Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning Doris J. Jensen lovede bygdebestyrelsen at tage drøftelse med de nævnte instanser om bedre samarbejde og koordinering med hinanden.

- Bygdebestyrelsen havde også spørgsmål til akutberedskabet i Arsuk og ønskede mere information herom. Det blev aftalt at sundhedsvæsenet og bygdebestyrelsen samarbejder for en fremadrettet kommunikationsplan. Det blev også aftalt at sundhedsvæsenet ved næste bygdebesøg afholder kursus i førstehjælp for alle interesserede, oplyser Doris J. Jensen.

På borgermødet onsdag aften deltog 22 borgere som trodsede regn og blæst på denne juli dag. Borgerne var glade for at Naalakkersuisoq ville lytte til borgerne som havde mange spørgsmål til sundhedsbetjeningen.

Har ikke længere adgang til hurtig lægehjælp

Efter lukningen af Arktisk Kommandoen i Kangilinnguit har bygden ikke længere adgang til en hurtig lægehjælp som tidligere.



Kompetencerne for bygdesundhedshjælpere, hvad der skal til for knække kurven i forhold til de mange rygere der er i landet, ønsket om at man bliver taget alvorligt når man henvender sig til sundhedsvæsenet samt ønsket om hyppigere tandlægebesøg, var nogle af de emner der blev taget op under borgermødet, oplyser Selvstyret.

Under pres på flere områder

- Sundhedsvæsenet er under pres på flere områder. Arsuk og mange andre bygder og yderdistrikter er særligt udfordrede på rekruttering af sundhedspersonale. Sundhedsvæsenet er i gang med en plan for en styrkelse af rekrutteringen, hvilket jeg håber vil afhjælpe det store problem med at skaffe personale til alle dele af landet, siger Doris J. Jensen ifølge pressemeddelelsen.

- Nøglepersoner til bygdebetjeningen er en vigtig ressource som jeg ser frem til bliver udviklet yderligere til gavn for medarbejdere i bygderne. Og så vil jeg sige, at som borger er det vigtigt at man er godt forberedt til kontakten til sundhedspersonalet, så man kan fortælle om sine symptomer og således at personalet har de bedste muligheder for at hjælpe én.

Naalakkersuisoq betonede også vigtigheden af at mange sygdomme kan undgås ved en sundere livsstil.