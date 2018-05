Doris Jensen: Jeg havde gerne beholdt uddannelsesområdet

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 11. maj 2018 - 13:42

Doris J. Jensen (S) er ny naalakkersuisoq for sundhed og forskning, hvilket betyder, at hun ikke længere er naalakkersuisoq for uddannelse, som hun havde i den sidste valgperiode.

Hendes partifælde Vivian Motzfeldt blev i stedet udnævnt som naalakkersuisoq for uddannelse. Dermed vil Vivian Motzfeldt ikke længere være formand for forfatningskommissionen.

- Ville du ellers beholde uddannelsesområdet?

- Jeg har igangsat flere tiltag, og jeg håber på, at arbejdet på uddannelsesreformen fortsætter og bliver gennemført. Det, jeg har håbet mest på er, de gode tiltag vil fortsætte i denne valgperiode. Jeg forventer og har tilro til, at Vivian Motzfeldt vil fortsætte det gode arbejde. Men jeg kunne virkelig godt lide at arbejde på uddannelsesområdet, og jeg kan sige, at jeg ærger mig over, at jeg ikke længere skal være på posten. Jeg er dog klar til de nye udfordringer, svarer Doris J. Jensen.

- Er du skuffet?

- Nej, det kan jeg ikke sige, lyder det fra en kortfattet Doris J. Jensen.