Doris J. Jensen på vej til Sydkorea

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke rejser til Pyeongchang i Sydkorea for at bakke op om Grønlands deltagelse i vinter-OL.

Det skriver Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i en pressemeddelelse.

- Som minister for sportsområdet er jeg glad for at være inviteret til OL, som foregår i Sydkorea. Jeg glæder mig meget til at overvære vinter-OL åbningsceremonien og støtte Laila Friis-Salling og Martin Møller, siger Doris J. Jensen (S).

Risikerer at misse de grønlandske atleter i aktion

Doris J. Jensen (S) vil opholder sig i Pyeongchang i dagene 9.-12. februar 2018.

Ifølge hendes departement er det planlagt, at Doris J. Jensen skal følge åbningsceremonien, deltage i reception for ministre fra forskellige lande og ikke mindst overvære langrendsløbet i 2 x 15 km, hvor Martin Møller deltager.

Men Doris J. Jensen kommer måske ikke til at overvære Martin Møllers første konkurrence i skiathlon på søndag, da han tidligere i dag, torsdag, har meldt ud i DR, at han overvejer at melde afbud sit første løb på grund af forkølelse. Doris J. Jensen vil heller ikke få mulighed for at se freestyle halfpipe ski-løberen Laila Friis-Salling, der først vil komme på banen den 19. februar.

DR1 følger åbningsceremonien af vinter-OL fra klokken 11.55 dansk tid.

