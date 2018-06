Doris J. Jensen fastslår: Gardinerne bliver!

Walter Turnowsky Torsdag, 28. juni 2018 - 15:03

Når Demokratiit til efterårssamlingen fremsætter et forslag om ændring af alkholloven, så skal partiet ikke regne med støtte fra Naalakkersuisut.

Det fastslår Doris J. Jensen (S) i en pressemeddelelse, hvor hun skriver, at hun vil give loven chancen for at virke.

Som naalakkersuisoq for sundhed har hun i begyndelsen af måneden mødtes med GE, Brugseni, Pisiffik samt formanden for brancheudvalget for hotel, restauration og turisme.

- Jeg var glad for at mødes med repræsentanter for erhvervet, og for at høre deres tanker om loven. Jeg finder det naturligt, at erhvervet, som tjener penge på at sælge eller udskænke alkohol, forholder sig kritisk til alkoholloven, da loven jo stiller nogle nye krav til erhvervet, især i forhold til markedsføring og afskærmning.

Kan reklamere bag afskærmningen

Som vi har fortalt tidligere, så er salget af de lokale øl hos Brugseni gået tilbage med 19 procent fra loven trådte i kraft og indtil 1. juni. Samtidig er det samlede salg af øl steget med 12 procent.

- Erhvervet mener blandt andet, at alkoholloven sætter grønlandsk produceret øl under pres, og at loven medvirker til en stigning i ulovligt salg af alkohol.

- Jeg mener, at erhvervet - også på disse områder - kan bidrage med konstruktive løsninger.

- I forhold til salget af grønlandsk produceret øl har butikker og udskænkningssteder fortsat mulighed for at støtte lokale bryggerier, eksempelvis med markedsføring inden for det afskærmede område.

Borgere bør anmelde ‘sorte’ øl

Når det gælder salget af 'sorte' øl efter lukketid, så vil Doris J. Jensen (S) også have butikkerne på banen.

- Erhvervet er også en vigtig medspiller, når det handler om at dæmme op for det ulovlige salg af alkohol, fordi det meste af den alkohol der sælges ulovligt bliver købt i butikkerne.

- Borgerne må også tage ansvar her. Det er ulovligt at sælge alkohol uden en bevilling, og hvis man er vidende om, at der foregår ulovligt salg bør man anmelde det til politiet.

- Formålet med loven er at forebygge misbrug af alkohol, som er et af vores største sundheds- og samfundsproblemer. Misbrug har meget alvorlige konsekvenser for hele samfundet, men især for børn og unge.

Doris J. Jensen (S) vil drøfte den nye alkohollov, samt de problemstillinger som erhvervet peger på ved det næste møde i Alkohol- og Narkotikarådet.