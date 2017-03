Donald Trump fjerner Obamas klimatiltag

Tirsdag aften satte USA's præsident Donald Trump sin underskrift på en tilbagerulning af den stribe af miljøvenlige tiltag, hans forgænger Barack Obama indførte før sin aftræden.

Men Donald Trump kæmper i både overført og bogstavelig forstand mod vindmøllerne, mener både erhvervsinteresseorganisationen Dansk Energi og miljøorganisationen Greenpeace.

- Man skal stramme sig an for at se dette her som en succes. Men det er først og fremmest synd for amerikanerne, dette her.

- De får sandsynligvis nu mere luftforurening og mere kulkraft de kommende år. Men det er ikke enden for den grønne omstilling, siger administrerende direktør for Dansk Energi, Lars Aagaard.

Dansk Energi er en interesseorganisation for selskaber i energibranchen, deriblandt Danmarks store vindmøllesektor. USA er et af de største markeder for vindkraft.

Den klimaforandringsskeptiske og kulkraftglade præsident vil dog ikke ændre på det faktum, mener Lars Aagaard:

- Mange delstater har deres egne mål for vedvarende energi, så jeg håber ikke, at skaden bliver så stor.

- Det betyder selvfølgeligt noget, hvad Donald Trump gør, men den grønne omstilling fortsætter ufortrødent mange steder.

Samme håbefulde tone slår Greenpeace an.

- Kulindustriens dage er talte, og det virker håbløst for klimaet og for udviklingen af en grøn energisektor med høj beskæftigelse, når Trump nu forsøger at give de gamle kraftværker kunstigt åndedræt.

- Ny, vedvarende energi tager over i høj fart, også mange steder i USA, og det kan Trump ikke stoppe. Han kan højest forsinke udviklingen, siger klimapolitisk rådgiver hos Greenpeace, Jens Mattias Clausen, i en kommentar.