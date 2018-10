Dom: Polar Seafood taber opgør om kvote

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 31. oktober 2018 - 15:15

Sagen er såvel enkel som lidt mere kompliceret, da der er flere forløb, som til sidst ender med en dom, der går det store fiskeriselskab imod.

Det handler om, hvad der bestemmer, hvad der er opfisket i forhold til en kvote. Er det logbogen eller indhandlingssedlerne. Selvstyret har hele tiden ment, at det var logbogen, som var gældende og ikke indhandlingssedlerne.

Bødekrav

Departementet for Fiskeri anmodede tilbage i 2014 politiet om at udstede en bøde til selskabet for forkert indrapportering.

Sagen blev stævnet af Polar Seafood til kredsretten, som gav selskabet medhold i, at der ikke kunne udstedes bøde grundet manglende lovhjemmel.

Selskabet fik blod på tanden og stævnede Departementet til Grønlands Landsret med påstand om, at departementet principielt tilpligtes i forhold til licensen at tildele Polar Seafood en kvotefleks for 767 tons, hvilket svarede til den mængde, som var blevet overrapporteret, og som Departementet fandt skulle udløse en bøde, subsidiært betale Polar Seafood 7,5 millioner kroner plus advokatomkostninger på cirka 600.000 kroner.

Fejlen lå hos Polar Seafood

Dommen fastslår, at Polar Seafood var blevet behandlet korrekt og at fejlen i registreringerne af rejefangsterne alene beroede på en fejl hos Polar Seafood.

- Det kan herefter slås fast, at retten ikke er enig med Polar Seafood Greenland A/S i, at departementet udøvede ulovlig magtfordrejning og forskelsbehandling ved at nægte Polar Seafood Greenland A/S kvotefleks på de 767 tons dybhavsrejer. Det var en følge af gældende regler, hedder det i en pressemeddelelse fra Selvstyret om den spegede sag.