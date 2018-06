Dom i den store hashsag om en til to uger

Walter Turnowsky Søndag, 24. juni 2018 - 12:59

Retten vil bruge en til to uger til at gennemgå materialet i den store hashsag, hvor syv personer står tiltalt for at indsmugle i alt næsten 60 kilo hash. Det meddelte dommeren efter, at anklageren og de syv forsvarere i dag afsluttede deres procedurer.

Det er et omfattende materiale i form af afhøringer i retten, tekniske beviser, telefonaflytninger, politirapporter og videooptagelser.

Konkret er der kun fundet 5 kilo ud af de samlet set 58,5 kilo hash i anklageskriftet. Resten af sagen hviler på beviskæder, som anklager Tobias Berg udtrykte det.

Beviskæder, der i forsvarets udlægning, har adskillige svage led.

Nu er det så op til retten at vurdere, hvad den anser for bevist hinsides enhver rimelig tvivl.

Sermitsiaq.AG skriver mere om sagen i de kommende dage.