Dokumentar udvalgt til filmfestival

Walls er et grønlandsk dokumentar-projekt skabt i et samarbejde mellem Producer Nina Paninnguaq Skydsbjerg Jacobsen og Instruktør Sofie Rørdam. Walls fokuserer på livet bag tremmer.

Blandt 11 udpegede

Walls er et ud af 11 projekter som skal deltage under Tromsø International Film Festival fra den 17. til 20. januar 2018. North Pitch — Below Zero er en international pitching session, der vurderer projekter, der skal fokusere på livet nord for den arktiske cirkel. De udvalgte deltagere oplæres i at pitche for et panel af internationale beslutningstagere inden for filmbranchen.

I filmsprog betyder det at ”pitche” at man på bedst mulige vis forsøger at sælge sit projekt til mulige investorer. Det er en meget vigtig proces, da det er med til at skabe det økonomiske fundament for at projektet kan gennemføres. Den gode ide er sjældent nok; man skal også forstå at formidle sine ideer til beslutningstagere og købere før man overhovedet kan gå i gang, skriver Instruktør Sofie Rørdam og producer Nina Paninnguaq Skydsbjerg Jacobsen i en pressemeddelelse.

Priser

De 11 deltagende projekter kæmper derudover i konkurrencen om priserne “The Arctic Documentary Award” og “The Below Zero Award”. Til den første pris er der knyttet 40.000 norske kroner (det svarer til ca. 30.000 danske kroner) og prisen gives til det projekt, som har den bedste politiske, miljømæssige eller kulturelle relevans for Arktis – og samtidig skal projektet have et godt potentiale for international finasiering og distribution.

Den anden pris er på 10.000 norske kroner (ca. 7.500 danske kroner), og den gives til det mest innovative projekt.

Walls er indtil videre støttet af Filmvirksomhed, Tips & Lotto - pulje C, Nunafonden, Den Grønlandske Fond og Kulturmidlerne.