Dømt vil frifindes for drabet på Birna

Walter Turnowsky Mandag, 29. oktober 2018 - 16:39

I september sidste år idømte kredsretten i Reykjavik Thomas Møller Olsen 19 års fængsel for drabet på den 20-årige Birna Brjánsdóttir. I dag startede ankesagen og her går Thomas Møller Olsens nye

forsvarer, Björgvin Jónsson, efter at få ham frifundet.

På en lang række punkter vil han så tvivl om de beviser, som politi og anklagemyndighed har lagt frem. Samtidig vil han sandsynliggøre, at et andet besætningsmedlem fra Polar Nanoq kan have

dræbt den unge kvinde.

Vil kaste mistanke på anden mand

Billeder fra en videoovervågning viser, at Birna Brjánsdóttir natten til lørdag 14. januar 2014 steg ind i en rød Kia Rio. I bilen befandt sig den dømte samt et yderligere besætningsmedlem af Polar Nanoq. Og det er den pågældende, som Björgvin Jónsson vil argumentere for, kan være den mulige drabsmand. Det fremgår af et notat, som forsvarsadvokaten har udarbejdet og som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i.

Det andet besætningsmedlem blev i første omgang varetægtsfængslet i sagen, men blev siden af politiet erklæret uden for mistanke. Han optrådte som vidne under sagen i kredsretten.

Stod ud af bilen

Centralt i forsvarsstrategien står et stop, som bilen gjorde ved en golfklub i Reykjavik. Her forlod Thomas Møller Olsen og i en periode var den anden mand alene i bilen med Birna Brjánsdóttir. Det viser video-overvågningsbilleder fra stedet, som forsvarsadvokaten vil have analyseret nærmere. En ekspert i videooptagelser skal i den forbindelse vidne i sagen. Under sagen i kredsretten forklarede den dømte, at han stod af for at tisse, og den anden mand kørte fra stedet sammen med Birna Brjánsdóttir.

Jakke med DNA-spor

Også på en række andre punkter vil forsvareren drage den anden mand ind i sagen. Således er blodspor fra Birna fundet på en jakke, som politiet fandt ombord på Polar Nanoq. Jakken skulle angiveligt være

for lille til Thomas Møller Olsen, men kunne passe den anden mand.

Derudover vil forsvareren så tvivl om, hvorvidt de kørte kilometer i den røde Kia passer med dendistance, som Birna Brjánsdóttir er blevet transporteret. Ligeledes stiller han spørgsmålstegn ved politiets teori om, hvor den unge kvinde er blevet kastet i vandet.