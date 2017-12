Døende isbjørn trækker os ud af psykologisk skjul

En video af en sultende isbjørn er de seneste dage blevet set millioner af gange verden over. Videoen, der er blevet delt flittigt på de sociale medier, har trukket overskrifter i både danske og internationale medier og udløst store følelser.

Lektor i anvendt filosofi ved Aalborg Universitet Henrik Jøker Bjerre er ikke overrasket over den stærke reaktion.

Videoen, der viser en udsultet isbjørn søge efter mad på den nordøstlige canadiske ø Baffin Island, lukker ifølge ham op for en undertrykt viden om og skyld over, at klimaforandringer har en stor omkostning for dyr såvel som mennesker.

- Vi har jo i snart årtier vidst, at klimaforandringerne findes. Men det er baseret på videnskaben, så for mange mennesker er det utroligt abstrakt.

- Derfor er vi en den paradoksale situation, at vi har en viden, som vi så ikke rigtigt tror på, siger Henrik Jøker Bjerre.

Det gør vi ifølge Henrik Jøker Bjerre ikke, fordi der er en grundliggende trang til at opretholde den eksisterende orden og opfattelsen af, at vi i det store hele gør tingene rigtigt.

- Vi vil helst ikke erkende, at vi skal ændre noget grundlæggende i os selv og kigge kritisk på den måde, vi har opført os på. Så vil vi hellere fortrænge, forskyde og lade som, at problemet ikke findes.

- Det kan føre til voldsomme reaktioner, når man så bliver konfronteret med noget, der udløser det, man egentlig godt ved, siger lektoren

Og det gør vi, når vi ser billederne af isbjørnen. De bliver et symbol på naturen og den skade, den lider under klimaforandringerne.

- Isbjørnen er jo nærmest et mytisk dyr, der symboliserer den stærke, uafhængige og mægtige natur. De er en slags urkraft.

- Når man pludseligt ser, at alle de abstrakte ting, vi godt ved, har fået tag om livet af isbjørnen og nærmest kvæler livet ud af den, så får vi et chok, siger Henrik Jøker Bjerre.

Det kan så udløse alle de tanker og den tilbageholdte erkendelse af, at de menneskeskabte klimaforandringer er i gang med at ændre jorden til det - i manges øjne - værre.

- Det hele samler sig i denne her video i en knude, hvis forviklinger peger på ting som hykleri, skam, selvforståelse, uformåenhed, selvhad og andet.

- Det bliver pludseligt samlet i denne her ene figur, der så udløser en stærk reaktion, afslutter lektoren.

/ritzau/

Se videoen her: