Dødsfald: En trist dag for grønlandsk kunst

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. oktober 2018 - 15:52

- Jeg kan ikke forstå omfanget af pludseligt at miste en person og kunstner med så stort et drive, fortæller den tidligere formand for kunstnersammenslutningen Kimik, Lisbeth Karline Poulsen, til Sermitsiaq.AG om Rama King Nash’ pludselige død. Han blev fundet død på sit hotelværelse.

Rama King Nash har flere gange udstillet i Grønland med stor succes. Han var desuden medlem af Kimik.

- Han var usædvanlig produktiv. Han lod sig ikke begrænse og kastede sig ud i mange retninger såsom akryl, linoleum og kobberpladser, fortæller Lisbeth Karline Poulsen om Kimik-medlemmet, der var så god en ambassadør for grønlandsk kunst og kunstnere i kraft hans store netværk blandt kunstnere fjernt fra Grønland.

Farverigdom

- Hans stil var måske for nogen lidt larmende. Men efter min mening kan man kun blive glad over den måde, han formidlede og fortolkede de farverige omgivelser, han oplevede, fortæller den tidligere formand for Kimik.

- Tag eksempelvis solnedgangene – blue hour. Han så de vildeste solnedgange og det optog ham meget, tilføjer hun.

Holdt kurser

Rama King Nash holdt flere kurser i Grønland og øsede ud af sin viden og tilgang til forskellige teknikker.

Lisbeth Karline Poulsen vil komme til at savne den farverige, lune og humørfyldte kunstner.

- Han var utrolig hjertevarm, hvilket gav ham et stort netværk i kunstverdenen langt fra Grønland, hvilket vi i den grad har nydt godt af, fastslår hun.

Rama King Nash var uddannet kunstner ved det Mexicanske Kunstakademi i Mexico City, Skolen for billedkunst i København og grafikskolen "Il bisonte" i Firenze.

Se video af Rama King Nash, hvor han blandt andet fortæller om sine rejser fra Grønland.

Hans mor er dansker og faderen mexicaner. Morfaren var den nu afdøde provokunstner Jørgen Nash, og han var en stor inspirator, fortalte han til Aarhus Stiftstidende tilbage i 2008.

Nøglen til kunsten

- Der er ingen tvivl om, at slægtsforholdene har givet mig nøglen til min billed­verden. Jeg hentede stor inspiration hos Jørgen Nash, men også hos hans bror ­Asger Jorn. Jeg var fuld af beundring over deres fantastiske evne til at male og ­ikke mindst over deres energi og arbejdsmoral. De var utroligt produktive. Min morfar sagde ofte til mig: »Du kommer ikke sovende til noget her i livet - og slet ikke som kunstner. Du skal være klar til at arbejde både dag og nat, hvis du vil tjene til føden«. De ord har jeg skrevet mig bag øret, forklarede den unge kunstner til den aarhusianske lokalavis i forbindelse med en udstilling i 2008.