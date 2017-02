'Død' mand bevægede sig pludseligt

En mand fra Odense, der var erklæret død, blev tirsdag 31. januar hastet op fra en hospitalsstue for afdøde for at blive genoplivet, efter en sygeplejerske havde set ham bevæge sig. Det skriver Ekstra Bladet.

Lægerne målte aktivitet i mandens hjerte under genoplivningsforsøget, men efter kort tid ophørte al hjerteaktivitet. Sagen er blevet politianmeldt og Styrelsen for Patientsikkerhed, tidligere kaldet Embedslægen, skal nu undersøge episoden, der fandt sted på Odense Universitetshospital.

- Generelt kan man sige, at vi går ind og undersøger de sager, hvor vi finder, at der er risiko for, at der er sket overtrædelser af sundhedslovgivningen. Og det kan være hyppigt og sjældent forekommende ting. Men det sker meget sjældent, at nogen bliver hevet op fra intervalstuen for at blive forsøgt genoplivet, siger overlæge Henrik L. Hansen, der er kontorchef i Tilsyn & Rådgivning Syd i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Manden var blevet erklæret død i sit hjem i Odense af en akutlæge og blev herefter overført til intervalstuen på Odense Universitetshospital. Intervalstuen er det område, hvor personer, der er erklæret døde af en læge, ligger, indtil der er såkaldt sene sikre dødstegn som ligpletter og dødsstivhed. Intervalstuen skal sikre, at folk rent faktisk er døde, før de bliver transporteret til lighuset og lagt på køl.

Om manden faktisk var i live, da han blev erklæret død, og om han kunne have været reddet, hvis han havde fået en anden behandling, skal nu undersøges.

Dog kan der godt have været få elektriske spændinger i hjertet uden, at der har været decideret hjerteaktivitet, altså, at det har kunnet pumpe blod, forklarer Henrik L. Hansen.

Chefen for ambulanceberedskabet i Region Syddanmark, Gitte Jørgensen, mener da heller ikke, at der er noget at komme efter i sagen, selvom den er speciel.

- Jeg har aldrig hørt om et lignende tilfælde. Men der er ingen sag, svarer hun via sin pressechef i en mail.