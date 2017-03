Dobbelt så mange udenlandske deltagere til Arctic Circle Race

Jens Klaus Lennert lyder fortrøstningsfuld, når man spørger til forberedelserne til Arctic Circle Race.

- Det går fint. Der er jo altid travlt lige før løbet, siger formanden for ACR.

90 fra udlandet

Vejret er på den ene eller anden måde altid en faktor, når det gælder verdens hårdeste langrendsløb. I år var der forberedelserne der blev ramt, idet de mange frivillige første kunne starte med at sætte campen op i sidste weekend.

- Men nu har vi alle de store telte sat op, og vi er godt i gang med at sætte de små telte til overnatning op, siger Jens Klaus Lennert.

I år er der 211 deltagere til løbet og af dem kommer de 90 fra udlandet. Dette er dobbelt så mange deltagere fra udlandet end sidste år. I alt vil 16 nationalflag pryde startlinjen.

FIS-løb

Allerede i dag tyvstarter løbet idet der for første gang i Grønland bliver afholdt et løb, der er anerkendt af det internationale skiforbund, FIS.

Det betyder, at løberne kan optjene FIS-point ved at deltage i løbet, der går over sprintdistancen.

- Vi håber, at vi kan bevare dette og derved tiltrække nogle kendte løbere, siger Jens Klaus Lennert.

Selve Arctic Circle Race er også kommet med i kalenderen hos FIS, hvilket helt givet har medvirket til at øge den internationale interesse.

Allerede i dag åbner således tilmeldingen til næste års løb.