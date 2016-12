Dobbelt orkanstyrke på Færøerne

Julegæster på besøg i Danmark måtte i aftes blive inden døre, da politiet frarådede al udkørsel i flere områder grundet stormen Urd. Og på Færøerne slog stormen til med vindstød af dobbelt orkanstyrke.

Ved et bjergpas på Færøerne blev der målt rekordhøje vindstød, og middelvinden lå flere steder i landet et stykke over 52 meter pr. sekund, fremgår det af dr.dk.

Skader på bygninger

De voldsomme vindstød havde en hastighed på 283 kilometer i timen, hvilket har medført omfattende skader på tage, huse og skibe samt biler. Men ingen mennekser er registreret omkommet under de ekstreme vejrforhold på øerne.

I Danmark blev det højeste vindstød målt til 37,8 meter per sekund. Det var i Thorsminde, oplyser dr.dk. Der er i dag erklæret stormflod grundet de kraftige vandstigninger ved især Sjælland.

Heller ikke i Danmark er der alvorlige personskader efter stormens hærgen. En mand og hans bil blev dog i går trukket i havet af en bølge på molen ved Hanstholm, og Ritzau oplyser, at Vesterhavet har ædt sig så langt ind på kysten, at flere sommerhuse er kommet i fare for nedstyrtning.