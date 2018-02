Dobbelt lavtryk skyld i kraftig blæst langs kysten

Denne tirsdag er der en meget voldsom vejr med kraftige blæst på hele kysten, som blandt andet betyder aflysninger af Air Greenlands alle flyafgange.

Dobbelt lavtryk sydfra

- Der går et dobbelt lavtryk op over Grønland sydfra, et stormlavtryk som går op langs vestkysten. Det ligger i øjeblikket vest for Nuuk, fortæller Grønlands meteorolog, Hans Wanner fra DMI.

- Vinden er ved at går over i nord, også går den om i vest ved vestkysten, siger meteorologen.

Hans Wanner oplyser, at det dels har blæst meget kraftigt fra sydøst omkring Paamiut.

Det andet lavtryk mod Tasiilaq

Samtidig har lavtrykket delt sig i to, så det andet lavtryk går op langs østkysten mod Tasiilaq.

- Det er lidt kompliceret, men til tider en meget voldsom vind i både øst og vest, på grund af det her lavtryk der deler sig, siger Hans Wanner.

Vejret i morgen

Meteorologen oplyser, at det vestlige lavtryk i løbet af i nat og i morgen vil bevæge sig helt op mod Qaanaaq, så vestkysten efterhånden vil få lidt lettere vejr, men der vil stadigvæk være kuling fra vest i nogen steder.

- I østkysten omkring Tasiilaq, vil man et stykke tid endnu blive ved med, at have den stærke øst- nordøstlige vind i næsten stormstyrke i morgen, fortæller Hans Wanner.