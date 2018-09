DNA-test skal beskytte slædehundene

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 28. september 2018 - 08:09

I løbet af 2018 er det blevet muligt at bestemme en slædehund via DNA-prøver. Testen er dog fortsat på forsøgsniveau og udbydes ikke kommercielt, oplyser naalakkesuisoq for fangst Erik Jensen i et paragraf 37 svar til Aqqaluaq B. Egede fra IA.

Lov revideres

Departementet er i fuld gang med at revidere en landstingslov fra 1998 om slædehunde og hunde- og kattehold. I det arbejde overvejer man også, hvordan man med nye tiltag kan sikre og beskytte den grønlandske slædehund som race. Det kan ske ved eksempelvis avlsprogrammer og brug af DNA-test.

- Udfordringen omkring DNA-test er, at det ikke er sikkert, at den bliver tilgængelig for andre og det er uklart, hvad en DNA-test vil koste, fremgår det af svaret.

Udvidede beføjelser

- En ændret lovgivning vil også medtage muligheder for udvidelse af kommunernes og Naalakkersuisuts beføjelser i forbindelse med retsforfølgelse i sager, hvor der er tvivl om hundes race, skriver Erik Jensen.