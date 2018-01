Ditte Sorknæs: - Jeg har nået mine mål

Da Ditte Sorknæs i februar 2016 overtog direktørposten i Great Greenland satte hun sig nogle klare mål. Og nu syntes hun, at hun kan sætte flueben ved dem.

- Jeg har skabt de resultater, jeg gerne vil skabe hos Great Greenland, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Det var virksomhed i krise, som hun overtog. Årene med underskud syntes ingen ende at ville tage. Nu har hun vendt skuden.

- Der er kommet styr på økonomien og salgsorganisationen og for nylig opnåede vi at få den EU mærkning jeg har kæmpet for i to år.

Familien betalte prisen

Ditte Sorknæs fortæller åbent, at det ikke er den daglige drift af en virksomhed, som er hendes stærke side.

- Nu er vi der, hvor der skal driftes. Og det er jeg ikke så optaget af. Jeg er bedst til at fikse ting, forklarer hun.

Og når tingene så er fikset, så er jobbet ikke længere nær så interessant for hende. I hvert tilfælde ikke så interessant, at hun er villig til at betale prisen for at være administrerende direktør.

- Nu er jobbet ikke længere så spændende, at jeg er villig til at ofre familien for det. For det er hårdt for familien, når man er CEO.

Intet job på hånden

Ditte Sorknæs fortæller, at hun på forhånd var klar over, at hendes tid i Great Greenland ville være over, når målene er nået. Samt at hun har været åben overfor både bestyrelsen og ledelsen om, at hendes tidshorisont var to til tre år.

- Det kom næppe som den helt store overraskelse for dem, at jeg sagde op. For mine medarbejdere var det nok en anden sag.

Medarbejderne blev orienteret umiddelbart efter hendes opsigelse før jul. Ditte Sorknæs fortsætter som administrerende direktør i Great Greenland indtil 31. marts. Af samme årsag har hun heller ikke været ude at lede efter et nyt job endnu.

- Jeg havde på fornemmelsen, at bestyrelsen ville bede mig om at arbejde opsigelsesperioden ud. Så derfor begynder jeg først nu at se mig om efter noget nyt.