Disko Line er stærkt udfordret i syd

Vi gør vores bedste for at få alle passagerer frem, vind, vejr og is sætter dog sine begrænsninger

Der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for ekstra helikopter kapacitet (dette er ellers blevet forespurgt hos Air Greenland), vi har dog forlænget flyvetiden, så vi har mulighed for at få nogle passagerer frem til deres destination

Salg af båd/skibsbilletter er blevet lukket indtil situationen bedrer sig