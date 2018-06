Disko Line skal justere sejlplan i syd

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. juni 2018 - 11:03

Det fremgår af et paragraf 37 svar til Siumuts Anders Olsen, som Naalakkersuisoq for Infrastruktur Simon Simonsen har givet.

Forslag dømt ude

Anders Olsen forslår, at man blot forlænger kystpassagerskibet Sarfaq Ittuks sejlads til at gå helt ned til Nanortalik. Den ide vil imidlertid gå ud over den nordligste destination.

Det er nemlig ikke så enkelt at ændre på kystpassagerskibets fartplan og anløb af havne.

Det skyldes, at man allerede har tilrettelagt sejlplanen ud fra en optimering af skibets fart og tid i havn.

- Rederiet skal til enhver tid overholde alle sølove og besætningens hviletidsbestemmelser. Hviletidsbestemmelserne vanskeliggør for eksempel anløb om natten, hvor de fleste besætningsmedlemmer har hviletid, lyder det i svaret fra Simon Simonsen.

13 timers sejlads

Et anløb til Nanortalik vil medføre yderligere 13 timers sejlads i Sydgrønland under forudsætning af optimale is- og vejrforhold.

- Inden for den nuværende rotation, vil anløb af Nanortalik betyde fravalgt af Ilulissat på Nordruten, fremgår det af svaret.

Det er forklaringen på, at Disko Line skal afstemme sine fartplaner mellem Nanortalik og Qaqortoq med kystpassagerskibets ankomst og afgange, mener Simon Simonsen.