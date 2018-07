Disko Line i tynd tråd: Simon indkaldes til samråd

Redaktionen Lørdag, 21. juli 2018 - 10:12

Meget tyder på, at Siumuts Anders Olsen får sin vilje igennem i sit krav om, at alle sagens aspekter omkring servicekontrakterne med Disko Line A/S skal tages op.

Et samlet udvalg har nemlig besluttet at indkalde naalakkersuisoq for infrastruktur til et samråd, hvor udvalget blandt andet vil have belyst fordelene og ulemperne, samt hvor meget det vil koste samfundet at ophæve kontrakterne med Disko Line.

– Der er mange ting, vi kræver at få svar på, eksempelvis vil vi have vished om, hvor meget det vil koste det grønlandske samfund at ophæve servicekontrakterne, ligesom vi vil have vished om, hvor mange ekstra kroner, der er tilført selskabet som følge af tillægskontrakterne. Vi er nødt til at få alle sagens aspekter frem i lyset, for der er meget stor utilfredshed med, hvordan selskabet løser sine opgaver, oplyser Anlægsudvalgetsformand Bentiaraq Ottosen (A) umiddelbart efter mandagens møde i udvalget.

I øvrigt et møde der i flere omgange blev udskudt som følge af, at Disko Line, uden at give Ottosen besked, havde lavet om på hans rejse, så det endte med, at han måtte finde alternativ rejseform og sejle med kystpassagerskibet fra Qeqertarsuaq til Sydgrønland.

